Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и в девяти областях страны на 31 мая, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане временами ожидается гроза, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северный днем в центре области 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, на юге и в горных районах 17-22 м/с, на востоке области порывы 24-29 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, днем севере, востоке, юге области 15-20 м/с. В Жарминском, Катон-Карагайском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Павлодарской области ожидаются сильный дождь. Днем на большей части области ожидаются гроза, на западе, юге, в центре области град, шквал. Ветер западный днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза, град, шквал. Ветер западный порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах, днем 1 июня на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем 31 мая в горных районах, 1 июня на северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с.