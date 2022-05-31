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Roland Garros-2022 потерял двух своих фаворитов в мужской сетке

Теннис Поражение 1/4 финал Фото: Instagram/medwed33
На открытом чемпионате Франции по теннису началась вторая неделя игр. Вслед за женской сеткой, и в мужской части соревнований начались поражения главных соискателей на медали французского первенства, сообщает Zakon.kz.

Дальше четвертого круга не смогли пройти: вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев и четвертый номер в Париже Стефанос Циципас из Греции.

Если вылет российского теннисиста был прогнозируем, то грека ждали как минимум в полуфинале одиночки. Но, парижские состязания в этом году непредсказуемы как никогда.

Теннис 1/4 финал РГ

Фото: Instagram/holgerrune

Таким образом, вместо Медведева в четвертьфинале сыграет хорват Марин Чилич, который не дал никаких шансов Даниилу – 6:2, 6:3, 6:2.

А Циципаса домой отправил 19-летний датчанин Хольгер Руне, который творит историю, поочередно обыгрывая на кортах Парижа именитых теннисистов.

На старте Руне был сильнее Дениса Шаповалова, затем переиграл Хенри Лааксонена, Хью Гастона.

Теперь на пути молодого спортсмена будет норвежец Каспер Рууд, восьмая ракетка планеты. В скандинавском дерби они разыграют путевку в полуфинал.

Теннис 1/4 финала

Фото: Instagram/zhengqinwen_tennis

Что касаемо женской части французских состязаний, то здесь претендент №1 на титул полячка Ига Свентек с небольшим трудом прошла в 1/4 финала.

Некоторые проблемы ей создала представительница Китая, 19-летняя Чжэн Циньвэнь, которая сумела забрать у первой ракетки мира один сет – 7:6. Но затем лучшая теннисистка планеты показала свой класс и опыт – 6:0, 6:2.

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Куандык Шынасилов
Париж
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