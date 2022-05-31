Антироссийские санкции привели к росту цен и дефициту автозапчастей в РФ, что повлияло также и на рынок в Казахстане. По словам автоэкспертов, цены продолжат расти, а предпринимателям придется выстраивать новые логистические цепочки, передает корреспондент Zakon.kz.

С конца февраля 2022 года автозапчасти в России подорожали в среднем на 30%, а сложности с поставками деталей создали дефицит. Российские предприниматели отмечают нехватку бамперов, стекол и фар, есть проблемы и с поставками электроники.

Главный редактор журнала «За рулем» в Казахстане Алексей Алексеев отметил, что в нашей стране также наблюдается дефицит запчастей, сложились трудности с поставками гарантийных деталей из России от производителей автомобилей.

По словам эксперта, цены на автозапчасти выросли и будут расти дальше, так как поставки сейчас идут через Турцию, что существенно влияет на стоимость доставки.

Власти России наложили запрет на вывоз многих категорий запчастей, и наши автодилеры оказались в сложной ситуации. Решается это перенаправлением логистики непосредственно от производителя. Что повлияет в конечном итоге на сроки поставок и, самое главное, на их стоимость. Предполагаю, она существенно вырастет. Цены на запчасти выросли и будут расти еще. Например, из Европы сегодня поставки идут через Турцию, это существенно увеличивает расходы на доставку. В Германии сегодня фиксируют рост цены на топливо до 2 евро за литр. Растут цены на все, это скажется и на стоимости любых поставок оттуда. Многие дилеры в Казахстане, учитывая будущие расходы, подняли цены на сервисное обслуживание заранее. Естественно, пересчитывают и цены на запчасти с учетом их подорожания. Алексей Алексеев

Эксперт отметил, что казахстанские дилеры не бросили автовладельцев, стараются найти выход из ситуации, чтобы сохранить гарантийные обязательства и обеспечить сервис.

Надо понимать, что продолжается кризис компонентов, он затронул весь мир, и продолжается это второй год. Нет предпосылок, что в ближайшее время он будет преодолен. Специалисты прогнозируют недопоставки и на 2023 год. Второй кризис накладывается на этот – конфликт в Украине. Военные действия разорвали оптимальные логистические цепочки, которые складывались десятилетиями. Да, выход найдут, но любые изменения повлияют на цены не в лучшую сторону. Нас может спасти Китай, если наладить поставки запчастей оттуда. Но это потребует времени. Алексей Алексеев

Генеральный директор казахстанского ТОО, производящего тормозные колодки, диски, радиаторы и фильтры, Роберт Ли объяснил, что в России к началу 2022 года был сформирован определенный запас оригинальных запчастей и дубликатов, поэтому кризис с поставками не стал неожиданностью для продавцов, но тенденция к ухудшению ситуации заметна.

По неоригинальным запчастям или так называемым дубликатам существенную часть перекрывает рынок Китая, и этот поток еще не остановлен. В результате дубликаты начинают отвоевывать рынок в России у оригинальных запчастей. В целом, могу сказать, что рынок России сейчас в некой прострации. Будущих поставок нет, но нужно распродавать стоки. Что касается Казахстана, то ситуация в России прямо влияет на нас. Помимо Китая и оригинальных запчастей, у нас был большой импорт из России. Генеральный директор ТОО «Gerat Distribution» Роберт Ли

В пример эксперт привел определенные марки производителей автозапчастей из РФ, которые ранее были широко представлены на рынке Казахстана. Но с учетом текущей ситуации для российских компаний родной рынок стал приоритетнее, поэтому поставки в Казахстан уменьшились.

Как результат, по словам Роберта Ли, на казахстанском рынке цены увеличились примерно на 20%, по некоторым позициям и на 30%. Помимо ограничения поставок, на цены влияют колебания курса доллар-тенге и другие факторы.

По нашим внутренним подсчетам, 70% рынка автозапчастей занимает так называемый серый импорт. В связи с тем, что на таможне был беспорядок, огромное количество запчастей завозилось из Китая, по ним не оплачивались НДС и пошлины, цена была низкая. С наведением порядка на таможне завозить контрабанду стало сложнее, и это тоже повлияло на рынок. Роберт Ли

Эксперт уточнил, что видит в сложившейся ситуации и плюсы — станет выше наполняемость бюджета, прозрачность рынка, с которого уйдут низкокачественные подделки. Если российские и белорусские игроки полностью уйдут с казахстанского рынка, то их смогут заменить большие отечественные компании. Но это потребует времени.

По прогнозам, примерно на 10-20% возможно увеличение по отдельным категориям товара. Например, комплект тормозных дисков условно стоит 15-20 тыс., будет стоить около 22-25 тыс. Это не такая сильная разница. Российская часть нашего рынка – это не более 20%. Поэтому кардинальных ухудшений не ожидаем. Роберт Ли