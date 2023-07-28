Эксперт рассказала, как повлияют очередные санкции против России на Казахстан

Как повлияют текущие санкции Евросоюза и США в отношении компаний, работающих с организациями в России, в том числе казахстанских, Zakon.kz рассказала юрист Рината Жулаева.

Она отметила, что важное отличие 11-го пакета санкций Европейского союза против России – это введение вторичных санкций в отношении стран, позволяющих российским компаниям обходить текущие запреты. В целом, эти меры направлены на усиление действующих ограничений и пресечение способов их обхода.

Кроме того, 20 июля США приняли пакет санкций против почти 120 человек и организаций. Этот пакет мер направлен на блокирование доступа к ряду товаров, в основном, к электронике.

"Главная цель этих действий – ограничение доступа России к товарам и технологиям, которые способствуют усилению Вооруженных сил, участвующих в боевых действиях. Задача – снизить доходы России, которые идут на финансирование военного конфликта. В основном речь идет о секторе металлургии и горнодобывающей промышленности, энергетической сферы, а также об ограничении доступа России к международной финансовой системе и лишении доступа к технологиям странами "Большой семерки" (G7), применяемым в технологических, авиационных и оборонных секторах", – сказала эксперт.

Разница в правовом поле – где и кто

По словам Ринаты Жулаевой, несмотря на общую цель вводимых санкций, их воздействие в правовом поле отличается. Так, европейские санкции всегда носили территориальный характер. Они запрещали гражданам ЕС совершать те или иные действия в отношении компаний, включенных в санкционный список. Однако 11-й пакет включает вторичные санкции в отношении компаний из стран, не входящих в ЕС.

Санкции, применяемые США, обладают экстерриториальным характером в связи с иным подходом американских законодателей и судебной практики к определению границ своей юрисдикции. То есть суды США могут признать любую компанию или гражданина любой страны нарушителями санкционных законов или преступниками, если они нарушат законы США вне зависимости от их местонахождения.

"Таким образом, взаимодействие с лицами, находящимися под санкциями с точки зрения США, может привести к применению вторичных санкций. Они налагаются за нарушение предварительно установленных секторальных санкций США или наказывают за взаимодействие с лицами, включенными в ограничительный список", – сказала юрист.

Она отметила, что Европейский союз сейчас не применяет наказания за нарушение своих санкций за пределами своей территориальной юрисдикции. Тем не менее нельзя исключить расширение ограничений со стороны европейских стран. Предпосылки к этому видны в свежих нормативных документах.

Казахстанские компании в зоне риска?

В связи с этим у многих возникает вопрос относительно рисков вторичных санкций в отношении казахстанских компаний. Казахстан исторически находится в тесных взаимоотношениях с Россией. Кто и каким образом может ввести значимые ограничения?

Один из примеров: в отличие от США и ЕС, Украина уже ввела ограничительные меры в отношении 291 предприятия, в этот список попали две казахстанские компании – ТОО "ИТС-Астана" и АО "Тыныс". Рассматриваемые нарушения санкций связаны с поставкой в РФ подсанкционных товаров через третьи страны.

Так, ТОО "ИТС Астана" поставляет сварочное оборудование и является официальным представителем в Казахстане завода российской компании "ИТС-Урал", а АО "Тыныс" владеет цехом по пошиву амуниции и средств индивидуальной защиты. Существует риск введения санкций ЕС и США в отношении указанных и аналогичных компаний, осуществляющих реэкспорт оборудования и технологий в РФ.

Несмотря на то, что вторичные санкции сейчас вводятся в отношении физической поставки подсанкционных товаров либо технологий, используемых в военных целях, другие отрасли экономики также находятся в зоне риска, особенно это касается финансовой сферы.

"Так, в апреле этого года специалист Министерства финансов США по вопросам санкций Элизабет Розенберг посетила Астану, где предупредила о нарастающих рисках вторичных санкций в отношении казахстанских банков и компаний в случае оказания помощи России в обход введенных против нее ограничений", – напомнила эксперт.

То есть, добавила она, в SDN-список может быть включена любая иностранная компания, которая пытается обойти ограничения или способствует заключению значимой сделки в интересах санкционных лиц, в связи с чем финансовый сектор находится под существенным риском.

"Переселение" индустрий и уязвимость финансовой сферы

Юрист также заметила, что введение санкций дало толчок активному переселению в Казахстан не только IT-индустрии, но и предприятий из иных секторов экономики. В связи с чем возникает вопрос: будет взаимодействие с этими компаниями достаточно безопасным для чувствительных секторов?

"Речь идет о компаниях, которые не осуществляют реэкспорт, однако можно увидеть, как они используют определенные пути обхода санкций. Например, приложение картографического сервиса "2ГИС" было удалено из Google Play и AppStore на основании требований соблюдения санкций против России и правил торговли в связи с появлением в списке санкционных компаний "Сбера" – материнской компании "2ГИС", к которой он перешел в 2020 году", – сказала она.

Сервис удалили из Google Play и AppStore еще в сентябре 2022 года. Однако с апреля 2023 года он вновь стал доступен на площадках под названием 2GIS KZ благодаря выходу через казахстанскую компанию ТОО "DG-Soft KZ".

Как сообщали многие СМИ и блогеры, эта компания является объектом малого предпринимательства. Несмотря на прямую аффилированность с компанией "Сбер", 22 апреля 2023 года приложение стало вновь доступным в AppStore c некоторыми ограничениями и остается недоступным в Google Play.

Похожая история сложилась с еще одной компанией, которая имеет непосредственный доступ к работе с персональными данными. Речь про сервис удаленной биометрической аутентификации Vision Labs LLC.

В феврале этого года Vision Labs LLC была включена в список санкций за приобретение и попытки приобрести товары происхождения из США в поддержку деятельности, противоречащей национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США.

"Тем не менее компания продолжает работать, в том числе, тесно взаимодействуя с банковским сектором Казахстана. Она предоставляет услуги по биометрической идентификации. Соответственно, отдельным вопросом является сбор и обработка большого количества персональных данных казахстанских граждан иностранной компанией, который требует дополнительного рассмотрения", – сказала Рината Жулаева.

Как минимизировать риски вторичных санкций

Таким образом, полагает эксперт, взаимодействие с компаниями, включенными в санкционный список, даже без участия в процессе реэкспорта может рассматриваться в качестве риска в части наложения вторичных санкций. В связи с вышеуказанным многие крупные компании Казахстана внедрили алгоритмы санкционного комплаенса как в ручном, так и в автоматизированном формате.

По ее мнению, при планировании долгосрочного международного сотрудничества важно учитывать фактор добровольного соблюдения санкций посредством внедрения соответствующих комплаенс-инструментов, которые могут включать:

Требование предоставить сертификат конечного пользователя: казахстанские компании могут требовать подтверждения, что товары или технологии, предоставляемые ими, не будут использованы в обход санкций или в незаконных операциях.

Контроль над уровнем продаж: казахстанские компании могут внимательно следить за объемом продаж товаров и технологий в определенные регионы или компании, чтобы избежать нарушения санкций.

Исключение граждан РФ, включенных в санкционные списки, из органов управления и акционеров: компании могут потребовать исключить граждан РФ из своих органов управления или из собственности акций, чтобы предотвратить потенциальные проблемы с санкциями.

Запрет на предоставление информации о товарах, услугах или технологиях гражданам из стран, подвергнутым санкциям.

Отказ в сотрудничестве на основе подозрений: банки, логистические компании и другие важные звенья в цепи поставок могут отказывать в сотрудничестве без обоснования причин, если они подозревают, что сделка или операция может нарушить санкции.





"Учитывая все эти факторы, компании и организации, занимающиеся международным бизнесом, должны быть осведомлены о применяемых санкциях и рисках, связанных с нарушением санкционных режимов. Это позволит избежать потенциальных юридических и репутационных проблем", – резюмировала эксперт.

Она добавила, что соблюдение международных норм и правил важно для поддержания долгосрочных и взаимовыгодных международных партнерств.