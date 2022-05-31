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Главу Управления спорта Кызылординской области оштрафовали за попытку дать взятку

уголовное дело Фото: Zakon.kz
В Кызылординской области обвинительный приговор вынесли руководителю областного управления физической культуры и спорта Жаксылыку Оспанову. Ему назначен штраф — 5 млн тенге, передает Zakon.kz.

Этим же приговором к различным штрафам от 10 до 20 млн тенге осуждены пять директоров областных специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва – Иманбек Джумабаев, Алексей  Ильин, Абылайхан Акбергенов, Серик Сексембаев и Ербол Кикбаев.

Все вышеуказанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки проверяющему лицу в размере 6,5 млн тенге за вынесение положительного решения по проводимому анализу деятельности спортивных школ области. Агентство по противодействию коррупции РК

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.

Ирина Лукичева
Антикор
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