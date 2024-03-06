Главу Управления физкультуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки

Фото: Zakon.kz

Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 6 марта 2024 года рассказал, что руководителя Управления физической культуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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