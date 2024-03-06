Главу Управления физкультуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки
Фото: Zakon.kz
Официальный представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Тлеукенов на брифинге 6 марта 2024 года рассказал, что руководителя Управления физической культуры и спорта Атырауской области подозревают в получении взятки, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам спикера, Антикоррупционной службой по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении руководителя Управления физической культуры и спорта области.
"Должностное лицо подозревается в получении взятки в сумме 1,2 млн тенге от подведомственной организации из средств, выделенных для спортсменов на прохождение учебно-тренировочных сборов", – продолжил Арман Тлеукенов.
Он отметил, что досудебное расследование продолжается.
Отметим, что должность руководителя Управления физической культуры и спорта Атырауской области с июля 2023 года занимает Дастанбек Коспанов.
Фото: gov.kz
Ранее Арман Тлеукенов рассказал об экскурсиях в следственные изоляторы (СИЗО) для государственных служащих. Подробности здесь.
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