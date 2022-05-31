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Касым-Жомарт Токаев почтил память жертв политических репрессий и голода

посещение мечети Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане посетил мечеть Хазрет Султан, сообщает Zakon.kz.

Фотографию посещения опубликовала пресс-служба президента.

Глава государства посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода, – говорится в сообщении telegram-канала Акорды.

31 мая – день памяти одной из самых трагических страниц истории Казахстана – массовых политических репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель миллионов человек. Ежегодно, начиная с 1997 года, в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Нур-Султан
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