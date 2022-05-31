Более 1,3 млрд тенге выплатят жертвам политических репрессий в этом году

В Казахстане с 2003 года жертвам политических репрессий выплачено 16,1 млрд тенге в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода.

По информации Минтруда, в результате политики по выявлению «врагов народа» в период с 1921 по 1954 год в Казахстане были осуждены 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания – расстрел.

Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-1933 годах.

На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГ – АЛЖИР, Степлаг, Карлаг. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру.

В 1930-1940 годы Казахстан был местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев были переселены в республику. Также в годы Великой Отечественной войны в страну депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1 млн 200 тыс. человек.

Согласно действующему законодательству жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации.

За период с 2003 по 2021 год единовременная денежная компенсация из республиканского бюджета выплачена на сумму 2,9 млрд тенге. Размер компенсации составляет от 2385 тенге (3/4 МРП) до 318 тыс. тенге (100 МРП). На 2022 год в республиканском бюджете на указанные цели предусмотрено 2,1 млн тенге. Директор департамента социальной помощи Минтруда Аскар Ниязов

Кроме того, жертвам политических репрессий, а также лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами, независимо от иных видов социальных выплат выплачивается специальное государственное пособие (СГП) в размере 1,07 МРП (в 2022 году – 3403 тенге).

За период с 2005 года по 2021 год из республиканского бюджета СГП выплачено на сумму 13,2 млрд тенге. На выплату СГП в 2022 году запланировано 1,3 млрд тенге. Численность получателей СГП из числа жертв массовых политических репрессий и пострадавших от политических репрессий на 1 мая 2022 года составила 29 648 человек, – добавил Аскар Ниязов.

В Минтруда пояснили, что реабилитированные казахстанцы, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами, имеют право на:

зачет времени содержания под стражей, отбытия наказания в местах лишения свободы, ссылки, привлечения к принудительному труду с ограничением свободы на спецпоселении и на принудительном лечении в психиатрических учреждениях в стаж для получения пенсии – в тройном размере; получение очередного трудового отпуска в удобное для них время, а также на дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в году; первоочередную установку телефонов; первоочередное устройство в дома-интернаты для престарелых и лиц с инвалидностью, проживание в них на полном государственном обеспечении в соответствии с законодательством РК; льготное обеспечение протезно-ортопедическими изделиями; бесплатную консультацию адвокатов по вопросам, связанным с реабилитацией.

Кроме того, местные исполнительные органы вправе устанавливать за счет местных бюджетов дополнительные меры по оказанию материальной и других видов помощи лицам, подвергшимся политическим репрессиям, и реабилитированным.

Так, ежегодно ко Дню памяти жертв политических репрессий и голода местными исполнительными органами предоставляется единовременная материальная помощь жертвам и пострадавшим от политических репрессий.

В 2022 году за счет средств местных бюджетов единовременная материальная помощь будет оказана 8232 гражданам на сумму 182 млн тенге в размере от 3278 тенге до 47 700 тенге.