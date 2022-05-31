Пять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 30 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки коронавирусной инфекцией заболели пять человек, сообщает Zakon.kz.