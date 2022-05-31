Пять человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили данные об эпидемиологической ситуации на 30 мая в Казахстане. Согласно данным, за сутки коронавирусной инфекцией заболели пять человек, сообщает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 4.
Всего в стране подтверждено 1 305 750 случаев.
10 человек выздоровели от КВИ в Казахстане, из них:
в Нур-Султане – 3,
в Алматы – 5,
в Карагандинской области – 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 006 человек.
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