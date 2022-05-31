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В некоторых районах Алматы отключат электричество

отключат электричество в районе города Алматы Фото: pixabay
1 и 2 июня аварийное отключение электроэнергии произойдет в районе Шанырак-2 и микрорайоне Кок-Кайнар. Из-за ремонтных работ обесточат дома частного сектора, передает Zakon.kz.
1 июня в связи с аварийным ремонтом высоковольтной линии с 9:00 до 17:00 не будет электричества у 1131 абонента жилых домов мкр. Шанырак-2 (ул. Аубакирова, ул. Жалантос бахадур, ул. Каракемер) и в мкр. Кок-Кайнар (ул. Абая). Пресс-служба АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Кроме того, 2 июня в это же время не будет света в жилых домах мкр. Шанырак-2 (ул. Жанкожа батыра, д. 209-586) и мкр. Шанырак-1 (ул. Отемисулы, д. 108-217). Электричество отключат у 701 абонента из-за аварийного ремонта высоковольтной линии.

Оксана Житникова
Алматы
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