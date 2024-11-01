Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы

1 ноября в алматинском микрорайоне Кок-Кайнар по улице Мамбетова произошло жесткое лобовое столкновение микроавтобуса и мопеда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель микроавтобуса Toyota Hiace, он двигался по улице Мамбетова в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

Недалеко от места столкновения он высадил пассажира и только начал разгоняться.

Фото: Zakon.kz

На встречу ему двигался плотный поток автомобилей.

Фото: Zakon.kz

Неожиданно из этого потока ему навстречу вырулил мопед.

Фото: Zakon.kz

Водитель попытался затормозить, так как повернуть было некуда, но столкновения он предотвратить не смог.

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что мопед вместе с наездником улетел на несколько десятков метров вперед.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте до приезда медиков.

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что парень работал курьером, развозил еду.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты-дознаватели.

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