Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24 Фото: Zakon.kz
1 ноября в алматинском микрорайоне Кок-Кайнар по улице Мамбетова произошло жесткое лобовое столкновение микроавтобуса и мопеда, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал водитель микроавтобуса Toyota Hiace, он двигался по улице Мамбетова в северном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

Недалеко от места столкновения он высадил пассажира и только начал разгоняться.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

На встречу ему двигался плотный поток автомобилей.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

Неожиданно из этого потока ему навстречу вырулил мопед.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

Водитель попытался затормозить, так как повернуть было некуда, но столкновения он предотвратить не смог.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

Удар был такой силы, что мопед вместе с наездником улетел на несколько десятков метров вперед.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте до приезда медиков.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

Предполагается, что парень работал курьером, развозил еду.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 22:24

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты-дознаватели.

Ранее сообщалось, что трюк на Lamborghini известного блогера обернулся трагедией в Алматинской области.

Читайте также

второго подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Жамбылской области
Второго подозреваемого в изнасиловании школьницы задержали в Жамбылской области
пожар в Астане
В Астане потушили пожар в четырехэтажном паркинге
пожар в Астане
Пожар разгорелся в четырехэтажном паркинге в Астане
Елена Беляева
ДТП Алматы ДТП 2024 год Убийство Убийство
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: