Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы
Как рассказал водитель микроавтобуса Toyota Hiace, он двигался по улице Мамбетова в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
Недалеко от места столкновения он высадил пассажира и только начал разгоняться.
Фото: Zakon.kz
На встречу ему двигался плотный поток автомобилей.
Фото: Zakon.kz
Неожиданно из этого потока ему навстречу вырулил мопед.
Фото: Zakon.kz
Водитель попытался затормозить, так как повернуть было некуда, но столкновения он предотвратить не смог.
Фото: Zakon.kz
Удар был такой силы, что мопед вместе с наездником улетел на несколько десятков метров вперед.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП водитель мопеда погиб на месте до приезда медиков.
Фото: Zakon.kz
Предполагается, что парень работал курьером, развозил еду.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалисты-дознаватели.
Ранее сообщалось, что трюк на Lamborghini известного блогера обернулся трагедией в Алматинской области.