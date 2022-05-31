Изменить модель госуправления планируют в Казахстане
В частности, планируется в поправках:
совершенствование механизма ротации госслужащих;
установление ответственности госслужащих, занимающих должности руководителей аппаратов центральных и местных государственных органов;
введение обязанности госслужащего по соблюдению общепринятых морально-этических норм и иных стандартов служебной этики;
снижение переработок госслужащих;
ввести институт контрактных служащих;
госорганам предоставят возможность опубликования объявлений о вакансиях в соцсетях.
Как отмечают разработчики документа, действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения.
Вследствие чего назрела необходимость формирования сервисной и «человекоцентричной» модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие.
Работа государственных органов в период пандемии показала, что требуется повысить мобильность государственного аппарата.
Как ожидается, проект закона должен быть представлен в июле в Минюсте, в августе – в правительстве, в октябре – в Парламенте.