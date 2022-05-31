Изменить модель госуправления планируют в Казахстане

Разработана концепция проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется в поправках:

совершенствование механизма ротации госслужащих;

установление ответственности госслужащих, занимающих должности руководителей аппаратов центральных и местных государственных органов;

введение обязанности госслужащего по соблюдению общепринятых морально-этических норм и иных стандартов служебной этики;

снижение переработок госслужащих;

ввести институт контрактных служащих;

госорганам предоставят возможность опубликования объявлений о вакансиях в соцсетях.

Как отмечают разработчики документа, действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения.

Вследствие чего назрела необходимость формирования сервисной и «человекоцентричной» модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие.

Работа государственных органов в период пандемии показала, что требуется повысить мобильность государственного аппарата.

Как ожидается, проект закона должен быть представлен в июле в Минюсте, в августе – в правительстве, в октябре – в Парламенте.