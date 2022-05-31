Жертвы политических репрессий – реабилитировано более 250 тысяч граждан
Фото: akorda.kz
Государственный секретарь РК Ерлан Карин рассказал о результатах работы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал Ерлан Карин в интервью «Казинформ», формируется единый государственный фонд хранения всего исторического материала, касающегося эпохи репрессий 20-50-х годов XX века.
Генеральной прокуратурой рассекречено более 2,4 млн материалов, КНБ – более 1,5 тыс. архивных дел и документов, МВД – более 5,3 тыс. документов.Государственный секретарь РК Ерлан Карин
В рамках деятельности госкомиссии органами прокуратуры выявлены новые данные и в порядке прокурорского надзора реабилитировано более 250 тыс. граждан.
В основном это лица из числа ссыльных и спецпоселенцев.Ерлан Карин
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