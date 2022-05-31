Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Подключение к газу станет доступнее для казахстанцев

Коммунальные услуги Фото: pixabay
Получение технических условий для подключения к газу станет более доступной и быстрой процедурой. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев.

В Казахстане, особенно в центральных и северных регионах, полным ходом идет газификация. Правда, для подключения к централизованному газоснабжению потребителю нужно собрать сейчас восемь разных документов. Это затягивает процесс подключения на долгое время.

По словам председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асана Дарбаева, в ближайшем будущем потребителю для подключения к газу понадобится всего лишь четыре документа, а именно:

  • копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта (для физических лиц), копия свидетельства или копия уведомления о начале деятельности (для индивидуального предпринимателя), справка о государственной регистрации (перерегистрации) – для юридических лиц;

  • сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на земельный участок либо правоустанавливающие документы на земельный участок;

  • схема расположения объекта;

  • гидравлические расчеты на потребление сырого газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов – для юридических лиц.

Мы проводим работу по внесению изменений в соответствующие правовые акты в части упрощения процедуры получения технических условий. Вышеназванные изменения позволят всем сократить количество документов наполовину при получении технических условий в ходе подключения к газу. Данная мера позволит большому количеству людей в упрощенном порядке получить технические условия и в ходе текущего сезона быстро и доступно подключиться к газу, сэкономив время и деньги, что несомненно поспособствует скорейшему переходу населения на газ.Асан Дарбаев

Изменения будут внесены в приказы министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» и от 6 января 2021 года №3 «Об утверждении типовых регламентов оказания услуг с четким порядком действий сотрудников субъектов естественных монополий».

На сегодня идет согласование проекта приказа с аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства и заинтересованными государственными органами.Асан Дарбаев

После внесения изменений в НПА ведомство планирует не только ликвидировать лишнюю бюрократию, но и стимулировать подключение к газу жителей газифицированных регионов страны.

Альберт Ахметов
МНЭ РК Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Казахстанскую федерацию футбола оштрафовали почти на 9 млн тенге из-за фанатов
Международные резервы Казахстана составили 85,9 млрд долларов
Пассажиры возмутились задержкой рейса Алматы – Хургада
Чрезвычайная пожарная опасность, град, гроза и шквал ожидаются в Казахстане
Казахстан попал в группу с Канадой на ЧМ-2023 по хоккею
Стрелок Ислам Усейнов завоевал «бронзу» на Кубке мира
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления