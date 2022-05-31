Подключение к газу станет доступнее для казахстанцев

Получение технических условий для подключения к газу станет более доступной и быстрой процедурой. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев.

В Казахстане, особенно в центральных и северных регионах, полным ходом идет газификация. Правда, для подключения к централизованному газоснабжению потребителю нужно собрать сейчас восемь разных документов. Это затягивает процесс подключения на долгое время.

По словам председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асана Дарбаева, в ближайшем будущем потребителю для подключения к газу понадобится всего лишь четыре документа, а именно:

копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта (для физических лиц), копия свидетельства или копия уведомления о начале деятельности (для индивидуального предпринимателя), справка о государственной регистрации (перерегистрации) – для юридических лиц;

сведения о зарегистрированных правах (обременениях) на земельный участок либо правоустанавливающие документы на земельный участок;

схема расположения объекта;

гидравлические расчеты на потребление сырого газа на приготовление пищи, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение при газификации многоэтажных домов – для юридических лиц.

Мы проводим работу по внесению изменений в соответствующие правовые акты в части упрощения процедуры получения технических условий. Вышеназванные изменения позволят всем сократить количество документов наполовину при получении технических условий в ходе подключения к газу. Данная мера позволит большому количеству людей в упрощенном порядке получить технические условия и в ходе текущего сезона быстро и доступно подключиться к газу, сэкономив время и деньги, что несомненно поспособствует скорейшему переходу населения на газ. Асан Дарбаев

Изменения будут внесены в приказы министра национальной экономики РК от 13 августа 2019 года №73 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» и от 6 января 2021 года №3 «Об утверждении типовых регламентов оказания услуг с четким порядком действий сотрудников субъектов естественных монополий».

На сегодня идет согласование проекта приказа с аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства и заинтересованными государственными органами. Асан Дарбаев

После внесения изменений в НПА ведомство планирует не только ликвидировать лишнюю бюрократию, но и стимулировать подключение к газу жителей газифицированных регионов страны.