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Аутсайдер чемпионата КПЛ усилился экс-главным тренером сборной Казахстана

Футбол Спортдиректор Мактаарал Фото: Instagram/maktaaralfc
ФК «Мактаарал» из Туркестанской области, занимающий последнее, 14-е, место в первенстве казахстанской Премьер-лиги, пригласил на пост спортивного директора Талгата Байсуфинова, сообщает Zakon.kz.

Вместе с Байсуфиновым тренерский штаб клуба-дебютанта КПЛ пополнили еще два специалиста, Игорь Свечников и Николай Родионов. Все трое ранее работали в национальной сборной Казахстана по футболу.

Футбол Байсуфинов назначение

Фото: Instagram/maktaaralfc

Стоит отметить, что главный тренер южноказахстанцев Андрей Ферапонтов и его помощники Руслан Эсатов с Виталием Кувшиновым сохранили за собой занимаемые должности.

Первый тест с новыми специалистами «Мактаарал» пройдет 19 июня в Алматы, когда сыграет матч с «Кайратом» в рамках 14-го тура чемпионата КПЛ.

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Куандык Шынасилов
Туркестанская область
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