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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы

Токаев прибыл в Алматы Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

1 июня глава государства примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук, – сказано в сообщении Telegram-канала Акорды.

Также планируется, что Токаев посетит ряд научно-образовательных учреждений и проведет отдельные встречи.

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Алматы
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