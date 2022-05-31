Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы, передает Zakon.kz.
Об этом сообщили в пресс-службе президента.
1 июня глава государства примет участие в мероприятии по случаю Дня защиты детей и в торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук, – сказано в сообщении Telegram-канала Акорды.
Также планируется, что Токаев посетит ряд научно-образовательных учреждений и проведет отдельные встречи.
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