Головкин возглавил рейтинг лучших казахстанских боксеров

Опубликован новый рейтинг лучших боксеров планеты. Среди казахстанцев выше всех в нем оказался Геннадий Головкин, сообщает Zakon.kz.

По обновленному рейтингу энциклопедии BoxRec, ведущей записи и рейтинги лучших профессиональных боксеров планеты, Геннадий Головкин существенно опережает своих соотечественников. У GGG в активе 568 очков. На второй позиции Жанибек Алиханулы (32,63 очка), далее в первой пятерке идут Меирим Нурсултанов (21,17), Батыржан Джукембаев (13,50) и Канат Ислам (12,39).

В Топ-10 казахстанских боксеров также вошли Руслан Мадиев, Данияр Елеусинов, Бекман Сойлыбаев, Жан Кособуцкий и Али Ахмедов.

Напомним, лидер казахстанского профессионального бокса Геннадий Головкин 17 сентября проведет третий поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

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