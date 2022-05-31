«Какие красивые места»: пещерную мечеть Шакпак-ата сняли на видео в Актау
Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай поделился на страницах в соцсетях видео одной из самых необычных достопримечательностей Казахстана – подземной мечети Шакпак-ата, сообщает Zakon.kz.
Какие красивые места;
Прекрасное место, – отреагировали комментаторы на видео.
Мечеть расположена в Тупкараганском районе Мангистауской области, в 30 км к северо-западу от села Таучик.
Стоит отметить, что Шакпак-ата – единственный памятник в Арало-Каспийском регионе, стены которого имеют надписи и рисунки.
Местная легенда гласит, что давным-давно в пещере на склоне горы жил целитель Шакпак-ата.
К нему приходили люди за исцелением души и тела. Старца не стало, но по-прежнему люди продолжают приезжать к пещере.
Ранее Нуркен Тажибай снял при помощи квадрокоптера на видео район мыса Сартас.
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