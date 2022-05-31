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«Какие красивые места»: пещерную мечеть Шакпак-ата сняли на видео в Актау

видео, Актау, природа, подземная мечеть Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Нуркен Тажибай поделился на страницах в соцсетях видео одной из самых необычных достопримечательностей Казахстана – подземной мечети Шакпак-ата, сообщает Zakon.kz.

  • Какие красивые места;

  • Прекрасное место, – отреагировали комментаторы на видео.

Мечеть расположена в Тупкараганском районе Мангистауской области, в 30 км к северо-западу от села Таучик.

Стоит отметить, что Шакпак-ата – единственный памятник в Арало-Каспийском регионе, стены которого имеют надписи и рисунки.

Местная легенда гласит, что давным-давно в пещере на склоне горы жил целитель Шакпак-ата.

К нему приходили люди за исцелением души и тела. Старца не стало, но по-прежнему люди продолжают приезжать к пещере.

Ранее Нуркен Тажибай снял при помощи квадрокоптера на видео район мыса Сартас.

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Анастасия Московчук
Актау
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