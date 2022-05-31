1 июня проезд для детей будет бесплатным в Алматы
Фото: pixabay
В Алматы в День защиты детей для школьников будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Акция продлится один день, сообщает Zakon.kz.
1 июня в честь празднования Дня защиты детей проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, метро) для детей до 16 лет включительно будет бесплатным. Акимат Алматы
Международный день защиты детей ежегодно празднуется в Казахстане. Праздник не является выходным днем, но все же в стране проводятся различные мероприятия и массовые гуляния.
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