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1 июня проезд для детей будет бесплатным в Алматы

ребенок, автобус, бесплатный проезд Фото: pixabay
В Алматы в День защиты детей для школьников будет организован бесплатный проезд в общественном транспорте. Акция продлится один день, сообщает Zakon.kz.
1 июня в честь празднования Дня защиты детей проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, метро) для детей до 16 лет включительно будет бесплатным. Акимат Алматы

Международный день защиты детей ежегодно празднуется в Казахстане. Праздник не является выходным днем, но все же в стране проводятся различные мероприятия и массовые гуляния.

Анастасия Стативкина
Алматы
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