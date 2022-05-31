Невропатолог рассказала о причинах лунатизма

Врач-невропатолог НИИ кардиологии и внутренних болезней Татьяна Гречаная в интервью корреспонденту Zakon.kz рассказала о причинах возникновения лунатизма у детей и взрослых.

Врач отмечает, что лунатизм – это специфическое расстройство сна, при котором люди совершают во сне бессознательные и автоматические движения. В современной медицине такое расстройство сна называют сомнамбулизмом.

Раньше предполагали, что лунатизм напрямую связан с фазами луны, так как лунатики чаще всего ходят в полнолуние, но эту теорию опровергли. Такие люди не могут вспомнить, что они ходили ночью.

Когда мы спим, наша мускулатура отдыхает, при пробуждении мозга «просыпаются» и мышцы. Если мышцы пробуждаются раньше мозга, у людей проявляется лунатизм. Врач-невропатолог НИИ кардиологии и внутренних болезней Татьяна Гречаная

— Чем отличается детский лунатизм от взрослого?

— Детский лунатизм встречается чаще. Это связано с неполноценной зрелостью нервной системы и эмоциональной восприимчивостью детей.

Если причинами детского лунатизма являются лихорадочное состояние во время болезни, головные боли разной интенсивности, наследственный фактор, эпилепсия, постоянное нервное напряжение, то у взрослых – это патологии центральной нервной системы, бронхиальная астма, мигрень, сахарный диабет.

Регулярное недосыпание, потребление алкоголя и наркотических веществ могут стать причиной лунатизма. У взрослых к лунатизму также может привести эпилепсия.

— Какие меры нужно принять, если люди столкнулись с таким проявлением у своих близких?

— В первую очередь, родным и близким больного необходимо обеспечить его безопасность, чтобы он не смог покинуть жилище. Важно нормализовать как период сна, так и период бодрствования. Перед сном нужно немного погулять на свежем воздухе, не есть слишком калорийную пищу и не употреблять алкогольные напитки.

Если есть такое состояние у вас или близких, то необходимо обратиться к психологу. Вовремя принятые меры позволят вылечить его.

— По каким признакам можно распознать лунатиков?

— Приступ лунатизма может длиться от нескольких минут до одного часа. Как уже отмечала выше, в состоянии сна человек совершает бессознательные и автоматические движения. Он садится на кровати, включает в комнате свет или двигается без света. Иногда такие люди выходят из дома, гуляют по подъезду, садятся в автомобиль и даже включают зажигание.