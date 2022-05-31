На День защиты детей в Казахстане будет прохладно

Синоптики рассказали, какой будет погода 1 июня, в Международный день защиты детей, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны пройдут дожди с грозами, шквал, град. Лишь на западе, северо-западе республики под влиянием cеверного антициклона сохраняется погода без осадков. Также ожидается усиление ветра. РГП «Казгидромет»

На севере, востоке Карагандинской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, усиление ветра.

Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, утром и днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра.

На юго-востоке Павлодарской области – гроза, град, шквал, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра.

На севере, востоке Акмолинской области – гроза, град, шквал, на севере, востоке, юге области – усиление ветра.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал, усиление ветра.

На севере, востоке, в горных, предгорных районах Алматинской области – гроза, на востоке области усиление ветра.

На востоке Костанайской области ночью – гроза, днем – усиление ветра.

Днем в центре, на юге Кызылординской области, севере Мангистауской области – усиление ветра с пыльной бурей.

На юге, востоке Восточно-Казахстанской области – гроза, усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в горах Туркестанской области – гроза, шквал, при грозе усиление ветра.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.