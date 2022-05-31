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Мужчина ударил 10-летнего мальчика на детской площадке в Косшы

мальчик плачет Фото: pixabay
В Акмолинской области мужчина ударил мальчика, обидевшего его сына, сообщает Zakon.kz.
30 мая в полицию поступило заявление от женщины о принятии мер в отношении мужчины, который 30 мая, находясь во дворе одного из домов, нанес телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, 2012 года рождения. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Полицейские установили, что между детьми, игравшими на детской площадке, произошла ссора. В результате чего один из мальчиков обратился к своему отцу. Мужчина ударил кулаком в область лица сына заявительницы, после чего мальчик сообщил о случившемся родителям.

По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза для установления тяжести причиненного вреда здоровью.

Ведется досудебное расследование по ст. 107, ч. 2, п. 8 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Досудебное расследование продолжается.

Анастасия Стативкина
Акмолинская область Косшы
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