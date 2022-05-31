Курс доллара упал на 12 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,01 тенге, до 6,81 тенге. Объем торгов достиг 13,8 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро понизился до 449,92 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня упал на 2,43 тенге и составил 62,09 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 422-430 тенге, евро – по 447-457 тенге, российские рубли – по 6-6,5 тенге.