Курс доллара упал на 12 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 414,67 тенге, снизившись сразу на 11,96 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,01 тенге, до 6,81 тенге. Объем торгов достиг 13,8 млн рублей.
Средневзвешенный курс евро понизился до 449,92 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня упал на 2,43 тенге и составил 62,09 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 422-430 тенге, евро – по 447-457 тенге, российские рубли – по 6-6,5 тенге.
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