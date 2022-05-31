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Карим Бензема объявлен лучшим игроком Лиги чемпионов этого сезона

Футбол ЛЧ лучший игрок Фото: Instagram/karimbenzema
УЕФА признала форварда мадридского «Реала» лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона 2021/22. В этом турнире, который 14 раз выиграл королевский клуб, Бензема провел 12 игр, забил 15 голов и отдал два результативных паса, сообщает Zakon.kz.

На стадии плей-офф Карим отметился тремя мячами в ворота ПСЖ, забил четыре – в ворота «Челси», а также трижды отличился в поединках с «Манчестер Сити».

Футбол Лучшие игроки ЛЧ-2022

Фото: Instagram/karimbenzema

Лучшим молодым игроком Лиги чемпионов был признан еще один футболист «Реала» — Винисиус Жуниор. В его активе четыре гола и шесть результативных передач в 13 матчах ЛЧ-2022. Бразилец стал автором победного для «Реала» гола в ворота английского «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

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Куандык Шынасилов
УЕФА
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