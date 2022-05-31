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Законодательство РК

Облагаются ли налогом дивиденды, выплаченные нерезидентам до 1 января 2021 года

налогообложение дивидентов нерезидентов РК Фото: freepik
На заседании Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК 4 мая окончательно решен вопрос определения «чистого дохода» для налогообложения дивидендов, выплаченных нерезидентам до 1 января 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Комитете госдоходов МФ РК, для применения льгот, установленных ст. 645 и 654 Налогового кодекса, под «чистым доходом» следует понимать нераспределенную прибыль (чистый доход), сформированную в финансовой отчетности по данным бухгалтерского учета, и применять такие льготы только при наличии чистого дохода в финансовой отчетности по данным бухгалтерского учета.

В связи с чем налоговые агенты, ранее уплатившие подоходный налог с доходов нерезидента, облагаемых у источника выплаты при выплате дивидендов, подпадающих под освобождение согласно ст. 645 и 654 Налогового кодекса, вправе скорректировать представленную ранее налоговую отчетность, а излишне уплаченную сумму использовать для зачета в счет уплаты налогов или возвратить на расчетный счет.Комитет госдоходов МФ РК

В КГД отметили, что принятое решение касается акционерных обществ, учредителями которых являются иностранные лица.

Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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