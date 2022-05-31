«Началась паника» – алматинцы застряли в метро

Жители Алматы, передвигавшиеся на метро, вынуждены были ждать поезд не меньше 40 минут, передает Zakon.kz.

Об инциденте написал в Facebook блогер Антон Волер.

Фото: Facebook/antvoler

Корреспонденту Zakon.kz удалось поговорить с человеком, который находился в поезде.

Мы ехали со станции «Райымбек», не доезжая до станции «Абай» поезд остановился. Стояли минут 15 со светом, после – мимо нас пробежал машинист в другую часть поезда. Отсюда началась паника. Далее выключили свет. Ненадолго. В дальнейшем свет моргал. Люди пытались выяснить, что происходит, но ничего не говорили им. В итоге нас вытолкал следующий поезд, довез до станции «Абай». Всех попросили покинуть метро. Карина Калинина

В пресс-службе метрополитена корреспонденту редакции сообщили, что произошла остановка состава в тоннеле между станциями «Алмалы» и «Абай» по техническим причинам.