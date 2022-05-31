Диетолог объяснила, кому нельзя есть мороженое

Людям с метаболическими заболеваниями и аллергией стоит отказаться от мороженого, уверена диетолог, сообщает Zakon.kz.

В интервью Москве 24, врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева объяснила, что мороженое - продукт, в составе которого есть большое количество жира и сахара. Из-за этого оно может нанести вред организму тем, у кого есть серьезные метаболические нарушения, связанные с углеводным обменом, избыточным весом, инсулинорезистентностью и диабетом.

Врач уточнила, что в этом случае увлечение мороженым может не только спровоцировать лишний вес, но и негативно отразиться на организме в целом.

Кроме того, при непереносимости молочных компонентов, орехов и ягод необходимо сократить количество мороженого из-за возможной аллергической реакции. Во время простуды продукт особо опасен для детей — он способен распространить болезнь на нижний отдел дыхательных путей.

У детей в силу анатомических особенностей органы располагаются близко друг к другу. Принятие холодного продукта может распространить болезнь на нижний отдел дыхательных путей. Поэтому этот продукт им не показан во время простудных заболеваний. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева

Вместе с тем, по словам Королевой, взрослым при простуде можно есть мороженое, но с оговоркой.

Если человек рассасывает этот продукт во время болезни, это не будет ему во вред, потому как в полости рта уже происходит его согревание. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева