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Демонополизация экономики: отмену налоговых льгот для частных НПЗ обсудили в правительстве РК

РК, демонополизация экономики, частные НПЗ, налоговые льготы, отмена, обсуждение Фото: primeminister.kz
Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики страны, передает Zakon.kz.
В рамках заседания обсуждены предложения Министерства энергетики РК по отмене налоговых льгот для частных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производящих продукцию, не соответствующую техническим регламентам Таможенного союза, вопросы обеспечения доступа субъектов бизнеса к объектам инфраструктуры («последнего километра») на НПЗ, регламентации хранения нефтепродуктов на них, а также регулирования тарифов на услуги погрузки и транспортировки нефтепродуктов в части их снижения.Пресс-служба премьер-министра РК

Кроме того, рассмотрены вопросы проведения аудита систем безопасности, контроля производства, хранения, вывоза продукции и иных технологических процессов на НПЗ, а также строительства и деятельности парков хранения сжиженного нефтяного газа на их территории.

Также участники заседания рассмотрели некоторые вопросы деятельности АО «НК «КазМунайГаз», АО «Национальные информационные технологии» и другие.

По итогам обсуждений премьер-министр РК дал ряд рабочих поручений для принятия решений на следующем заседании комиссии.

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МЭ РК Смаилов Алихан Казахстан
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