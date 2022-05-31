СМИ: Принцы Уильям и Гарри пошли на мировую

Принц Уильям сделал первый шаг, чтобы помириться с принцем Гарри в преддверии платинового юбилея королевы. Теперь братья регулярно созваниваются и переписываются в мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Mirror, братья начали разговаривать в преддверии празднования 70-летия со дня коронации бабушки - Елизаветы II.

В апреле, во время неожиданного визита в Великобританию мятежные герцоги - принц Гарри и Меган Маркл навестили Елизавету II и принца Чарльза. А вот Кейт и Уильям их внимания не удостоились - Гарри не горел желанием мириться со старшим братом. Но теперь все изменилось: Уильям решил первым пойти навстречу.

По словам источника издания, Уильям был разочарован решением Гарри и Меган покинуть королевскую семью, но сейчас также настроен на перемирие.

В начале июня принц Гарри и Меган Маркл прилетят в Великобританию с детьми Арчи и Лилибет на празднование платинового юбилея правления Елизаветы II. Во время их визита королева впервые встретится со своей правнучкой, родившейся год назад.

Как пишет издание, их супруги Кейт Миддлтон и Меган Маркл пока воздерживаются от семейных звонков и переписки, чтобы дать время своим мужьям наладить отношения.