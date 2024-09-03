Принцы Уильям и Гарри избегают общения друг с другом
Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на викария Дэна Тэнси, который проводил церемонию.
Тэнси рассказал, что в четверг, 29 августа, во время службы в церкви Святой Марии Магдалены в Сандрингеме, графство Норфолк, из-за плохого зрения он не смог рассмотреть принцев.
"На выходе из церкви принц Уильям подошел и пожал мне руку, а вскоре за ним последовал принц Гарри, который сделал то же самое", — сообщил священник.
На последующем приеме, по словам викария, сыновья короля также не разговаривали друг с другом.
"Атмосфера на приеме была очень теплая и дружелюбная. Я не заметил, чтобы они общались друг с другом, хотя многие друзья и родственники подходили к ним поговорить", — поделился Тэнси своими наблюдениями.
Барон Роберт Феллоуз, в память о котором состоялась служба, был женат на старшей сестре принцессы Дианы, матери Уильяма и Гарри, — леди Джейн Спенсер. С 1990 по 1999 год он занимал пост личного секретаря королевы Елизаветы II.
Эта встреча в конце августа стала первой для принцев Уильяма и Гарри за более чем год. Последний раз они виделись на коронации своего отца, короля Чарльза III, в мае 2023 года.
Ранее стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл собирается опубликовать мемуары с разоблачением королевской семьи.