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Принцы Уильям и Гарри избегают общения друг с другом

Принцы Уильям и Гарри избегают общения с друг другом, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 01:52 Фото: Instagram/princeandprincessofwales/sussexroyal
Сыновья короля Великобритании Чарльза III, принцы Уильям и Гарри впервые за год встретились на поминальной службе по своему дяде, барону Роберту Феллоузу, однако не обменялись ни единым словом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на викария Дэна Тэнси, который проводил церемонию.

Тэнси рассказал, что в четверг, 29 августа, во время службы в церкви Святой Марии Магдалены в Сандрингеме, графство Норфолк, из-за плохого зрения он не смог рассмотреть принцев.

"На выходе из церкви принц Уильям подошел и пожал мне руку, а вскоре за ним последовал принц Гарри, который сделал то же самое", — сообщил священник.

На последующем приеме, по словам викария, сыновья короля также не разговаривали друг с другом.

"Атмосфера на приеме была очень теплая и дружелюбная. Я не заметил, чтобы они общались друг с другом, хотя многие друзья и родственники подходили к ним поговорить", — поделился Тэнси своими наблюдениями.

Барон Роберт Феллоуз, в память о котором состоялась служба, был женат на старшей сестре принцессы Дианы, матери Уильяма и Гарри, — леди Джейн Спенсер. С 1990 по 1999 год он занимал пост личного секретаря королевы Елизаветы II.

Эта встреча в конце августа стала первой для принцев Уильяма и Гарри за более чем год. Последний раз они виделись на коронации своего отца, короля Чарльза III, в мае 2023 года.

Ранее стало известно, что супруга принца Гарри Меган Маркл собирается опубликовать мемуары с разоблачением королевской семьи. 

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