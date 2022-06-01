Токаев наградил казахстанских ученых
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении казахстанских ученых, сообщает Акорда.
орден «Барыс» І степени
Мұрат Жұрынов – президент РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан».
орден «Барыс» ІІІ степени
Жабайхан Абдильдин – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
Булат Кумеков – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
Досмухамед Кшибеков – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан».
орден «Парасат»
Жумадил Байгунчеков – директор Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
Назарбай Блиев – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
Абдурасул Жарменов – гендиректор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» МИИР РК;
Абдрахман Курскеев – главный научный сотрудник РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» МОН РК;
Иван Пак – иностранный член РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;
Бактияр Сманов – профессор НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
Жакен Таймагамбетов – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан».
орден «Құрмет»
Бахыт Абсадыков – главный ученый секретарь АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»;
Амангельды Бисенбаев – директор НИИ проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;
Нурлан Дулатбеков – ректор НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»;
Зиябек Кабульдинов – директор РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» МОН РК;
Владимир Косов – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;
Ахметқал Медеу – председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности»;
Ерлан Раманкулов – гендиректор РГП «Национальный центр биотехнологии» Минздрава РК;
Кайролл Рахимов – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;
Амандык Тулешов – гендиректор РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» МОН РК;
Уалбай Умирбаев – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева».
медаль «Ерен еңбегі үшін»
Аскар Давлетов – декан НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».