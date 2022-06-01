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Токаев наградил казахстанских ученых

Акорда, Токаев, ученые, награждение, указ Фото: akorda.kz
Орденами и медалями ученых наградили за большой вклад в социально-экономическое развитие страны и особые заслуги в научной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении казахстанских ученых, сообщает Акорда.

орден «Барыс» І степени

  • Мұрат Жұрынов – президент РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан».

орден «Барыс» ІІІ степени

  • Жабайхан Абдильдин – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

  • Булат Кумеков – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

  • Досмухамед Кшибеков – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан».

орден «Парасат»

  • Жумадил Байгунчеков – директор Центра НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

  • Назарбай Блиев – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

  • Абдурасул Жарменов – гендиректор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» МИИР РК;

  • Абдрахман Курскеев – главный научный сотрудник РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» МОН РК;

  • Иван Пак – иностранный член РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан»;

  • Бактияр Сманов – профессор НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

  • Жакен Таймагамбетов – академик РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан».

орден «Құрмет»

  • Бахыт Абсадыков – главный ученый секретарь АО «Институт химических наук имени А. Бектурова»;

  • Амангельды Бисенбаев – директор НИИ проблем биологии и биотехнологии НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»;

  • Нурлан Дулатбеков – ректор НАО «Карагандинский университет имени академика Е. Букетова»;

  • Зиябек Кабульдинов – директор РГП «Институт истории и этнологии имени Ч. Валиханова» МОН РК;

  • Владимир Косов – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный педагогический университет имени Абая»;

  • Ахметқал Медеу – председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности»;

  • Ерлан Раманкулов – гендиректор РГП «Национальный центр биотехнологии» Минздрава РК;

  • Кайролл Рахимов – заведующий кафедрой НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова»;

  • Амандык Тулешов – гендиректор РГП «Институт механики и машиноведения имени академика У. Джолдасбекова» МОН РК;

  • Уалбай Умирбаев – профессор НАО «Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева».

медаль «Ерен еңбегі үшін»

  • Аскар Давлетов – декан НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби».

Данияр Кунафин
Токаев Касым-Жомарт
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