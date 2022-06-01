Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака

Представители четырех знаков зодиака имеют большие шансы найти настоящую любовь этим летом, считает астролог Олеся Фомичева, передает Zakon.kz.

В интервью интернет-изданию «Пятый канал» эксперт по звездам отметила, что летом 2022-го рожденным под такими созвездиями, как Близнецы, Стрелец, Дева и Рыбы, больше остальных повезет в любовных отношениях.

Этим летом, по словам Олеси Фомичевой, нет просто никаких звездных показателей, которые могли бы помешать человеку влюбиться или вступить в партнерство.

За отношения и любовь отвечает Венера. Она будет в максимально партнерских знаках, то есть наиболее расположенных к общению и созданию долгосрочных связей.

Как считает астролог, вероятность найти свою вторую половинку больше у тех представителей Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб, кто родился в конце периода своего знака зодиака.

У этих людей просто огромные шансы влюбиться, быть в состоянии эйфории, испытывать максимально позитивный спектр чувств и эмоций. И жить с ощущением вдохновения, когда крылья вырастают за спиной. Олеся Фомичева

По ее словам, важно в состоянии влюбленности не терять голову – нужно оставлять мозг включенным, насколько это возможно, потому что ситуация на небе способствует «залипанию» человека, появлению зависимости от своих чувств и эмоций.

Также эксперт по звездам отметила, что шансы на любовь есть у всех, и представителям других знаков зодиака не стоит отчаиваться.

На самом деле, чтобы влюбиться и уж тем более познакомиться, не нужны никакие специальные небесные показатели. И современная астрология уже давно сводится к тому, что просто не бывает синдрома безбрачия, венца безбрачия, как это раньше называлось. Поэтому влюбиться могут все, вступить в партнерство тоже могут все. Олеся Фомичева

Чтобы достичь этих целей, необходимо следовать определенным советам астролога:

девушкам нужно прокачивать женскую энергию. Для этого стоит окружить себя эстетикой максимально возможным образом: посещать театры, выставки, пройти курсы визажа, стилистики, пойти на танцы;

мужчины должны быть более активными, самостоятельными, решительными, заняться спортом или увеличить градус своей физической активности.