Определились первые полуфиналисты на Roland Garros-2022
«Король грунта» Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл лучшего теннисиста мира Новака Джоковича – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Тем самым он сделал очередной шаг к 14-му чемпионству на турнирах «Большего шлема». На стадии 1/2 финала его ждет немец Александр Зверев, который в своем четвертьфинальном поединке переиграл Карлоса Алькараса из Испании – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.
Фото: Instagram/rolandgarros
1 июня пройдут оставшиеся четвертьфиналы, в которых встретятся:
Вероника Кудерметова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия).
Ига Святек (Польша) – Джессика Пегула (США).
Андрей Рублев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия).
Каспер Рууд (Норвегия) – Хольгер Руне (Дания).
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