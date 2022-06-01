Определились первые полуфиналисты на Roland Garros-2022

На Открытом чемпионате Франции по теннису состоялись первые четвертьфинальные поединки в одиночном разряде у мужчин и женщин. Самый ожидаемый матч прошел на корте Филиппа Шатрие, где Рафаэль Надаль разобрался с Новаком Джоковичем, сообщает Zakon.kz.

«Король грунта» Рафаэль Надаль в четвертьфинале «Ролан Гаррос» обыграл лучшего теннисиста мира Новака Джоковича – 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Тем самым он сделал очередной шаг к 14-му чемпионству на турнирах «Большего шлема». На стадии 1/2 финала его ждет немец Александр Зверев, который в своем четвертьфинальном поединке переиграл Карлоса Алькараса из Испании – 6:4, 6:4, 4:6, 7:6.

Фото: Instagram/rolandgarros

В женской части Roland Garros продолжает успешное и сенсационное продвижение по турнирной сетке итальянка Мартина Тревизан. 59 ракетка планеты накануне победила канадку Лейлу Фернандес, финалистку US Open-2021 – 6:2, 6:7, 6:3. И теперь за выход в финал французского первенства Мартина поспорит с американкой Кори Гауфф.

1 июня пройдут оставшиеся четвертьфиналы, в которых встретятся:

Вероника Кудерметова (Россия) – Дарья Касаткина (Россия).

Ига Святек (Польша) – Джессика Пегула (США).

Андрей Рублев (Россия) – Марин Чилич (Хорватия).

Каспер Рууд (Норвегия) – Хольгер Руне (Дания).

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