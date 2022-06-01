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Экотуризм в Казахстане: озвучен план развития

БАО, туризм, Казахстан Фото: Zakon.kz
По развитию экотуризма разработаны мастер-планы. Общая сумма инвестиций составляет 26,5 млрд тенге, сообщил на заседании правительства министр культуры и спорта Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.
В настоящее время в Казахстане имеется 14 нацпарков общей площадью 2,4 млн гектаров. Статданные последних лет показывают рост количества туристов. В прошлом году нацпарки посетили порядка 1,5 млн человек, что на 40% выше показателя 2020 года. Развитие экотуризма на территории нацпарков осуществляется с учетов международного опыта путем обустройства маршрутов и троп. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Он добавил, что предлагается создать современные визит-центры, кемпинги, этноаулы и места для караванинга. 

Для этого, по его словам, по всем национальным природным паркам были утверждены генеральные планы развития, а по некоторым паркам ведется их корректировка. 

Учитывая расположение и популярность нацпарков алматинской группы, министерством начата активная работа по четырем паркам: Иле-Алатауский, Кольсайские озера, Чарын, Алтын-Эмель. Разработаны мастер-планы развития экотуризма. Общая сумма инвестиций составляет 26,5 млрд тенге, определены инвесторы. Даурен Абаев

Так, например, за 2020-2021 годы реализации проекта инвестировано около 2 млрд тенге. По Иле-Алатаускому нацпарку уже возведен визит-центр из легких конструкций без капитального строительства, в ущелье Аюсай установлены пять глэмпингов, пять кэмпингов, построен мост через реку Большая Алматинка длиной 60 метров и обустроены тропы вокруг ущелья Аюсай. Начато строительство еще двух визит-центров, создано 220 рабочих мест.

Министр отметил, что по остальным нацпаркам алматинской группы проведена предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду для развития туристской инфраструктуры и установлены малые архитектурные формы.

Работы продолжаются, ведутся работы по инженерной инфраструктуре и автоматизации процесса. Совместно с МИИР и акиматами Алматинской области утверждена дорожная карта по подведению инженерной инфраструктуры в нацпарки. Глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев
Айша Тулеубекова
МКС РК Казахстан
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