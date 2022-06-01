Мебель подорожала на 13% в Казахстане

Несмотря на рост объемов производства мебели, цены на предметы домашнего обихода в Казахстане заметно подскочили. По итогам апреля годовой рост цен составил сразу 13%. Годом ранее этот показатель был равен 6,4%, передает Zakon.kz.

Среди регионов Казахстана мебель и предметы домашнего обихода подорожали от 2,5% за год в Мангистауской области, до 37,3% — в Туркестанской, пишет Energyprom.kz.

Заметное удорожание было также отмечено в Кызылординской (на 23%), Восточно-Казахстанской (на 19,1%) и Северо-Казахстанской (на 19%) областях.

В региональном разрезе почти треть всего производства мебели за январь–апрель 2022 года пришлась лишь на Алматы (7,4 млрд тенге).

Значительные объемы выпуска были также зафиксированы в Карагандинской (1,9 млрд тенге), Павлодарской (1,8 млрд тенге) и Западно-Казахстанской (1,5 млрд тенге) областях.

Наименьшие объемы производства пришлись на Кызылординскую (91,5 млн тенге), Мангистаускую (168,4 млн тенге) и Атыраускую (282,4 млн тенге) области.

В Казахстане изготавливают деревянную мебель для столовых и гостиниц, кухонную мебель, спальные гарнитуры, табуреты и стулья, а также специальную мебель с металлическим каркасом.