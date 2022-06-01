Высший Судебный совет рекомендовал новых судей

Высшим Судебным советом подведены итоги трех конкурсов на 296 вакансий.

В том числе на:

4 вакансии судей Верховного суда (претендовало 74 кандидата);

12 вакансий председателей судебных коллегий областных судов (претендовало 94 человека);

18 вакансий судей областных судов (претендовало 162 человека);

89 вакансий председателей районных судов (претендовал 191 человек);

173 вакансии судей районных судов (претендовало 217 кандидатов).

В зависимости от должностей и регионов количество кандидатов варьировалось.

К примеру, на должности председателей районных судов города Алматы претендовало до 27 человек на место, в то время как на 7 отдаленных и малосоставных судов не подал заявления ни один кандидат.

На вакантные должности судьи суда района «Байқоңыр» города Нур-Султана претендовало 89 человек на место, а в Аксуский городской суд Павлодарской области – всего один кандидат.

По итогам конкурса Советом отобраны:

4 лица на должность судьи Верховного суда;

11 лиц на должность председателя коллегии областного суда;

13 лиц на должности судей областных судов;

55 лиц на должности председателей районных судов;

82 лица на должности судей районных судов.

После всестороннего изучения и глубокой оценки кандидатов Советом на должности судей Верховного суда отобраны опытные судьи, чей средний возраст составляет 54 года, юридический стаж – 31 год, а опыт работы в судебной системе – более 25 лет.

На должности председателей судебных коллегий областных судов отобраны судьи, чей средний возраст – 53 года, юридический стаж – 25 лет, а опыт работы в судебной системе – 21 год.

На должности судей областных судов рекомендованы судьи, чей средний возраст составляет 48 лет, юридический стаж – 23 года, а опыт работы в судебной системе – 19 лет.

На должности председателей районных судов рекомендованы судьи, чей средний возраст составляет 43 года, юридический стаж – 18 лет, а опыт работы в судебной системе – 9 лет.

На должности судей районных судов рекомендованы юристы частного и корпоративного секторов (2), юристы госорганов (2), адвокаты (2), нотариус (1), действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов (8), специалисты местных судов (23) и судьи, перемещаемые внутри системы (44).

Средний юридический стаж рекомендованных лиц – 16 лет, а средний возраст – 42 года.

Из 38 впервые рекомендованных на должности судей райсудов 8 претендентов имеют награды, 31 кандидат обладает степенью магистра, в том числе 28 окончили специализированную Академию правосудия.

Из 127 рекомендованных действующих судей 24 имеют награды, один является кандидатом юридических наук, 23 – обладатели степени магистра, 14 из них окончили Академию государственного управления при Президенте, трое – Академию правосудия при Верховном суде.

Порядок конкурсного отбора на судейские должности

Претенденты на судейские должности прошли жесткий конкурсный отбор на основе многоступенчатой, поэтапной системы оценки.

Конкурс включает в себя:

комплексную оценку (в том числе качество правосудия, наличие/отсутствие взысканий, соблюдение судейской этики и др.); оценку кандидатов специальной компьютерной программой по системе цифровых критериев; интервью по компетенциям; предварительное рассмотрение кандидатов Конкурсной комиссией, в состав которой входят судьи, адвокат, профессор права, представители юридического сообщества, прокуратуры, а также эксперты в сфере HR-менеджмента; рассмотрение кандидатур членами Совета и определение путем голосования кандидата, рекомендуемого к назначению на должность судьи.

В отношении кандидатов в судьи применялись следующие дополнительные инструменты.

Изучение мнения общественности о кандидатах посредством мониторинга СМИ и социальных сетей.

Для учета мнения общественности при отборе судей на веб-сайте Совета публиковался список лиц, участвовавших в конкурсе, и граждане могли представлять свое мнение по каждому кандидату.

В этой связи напоминаем гражданам о необходимости своевременного направления отзывов о кандидатах, т.е. до заседания Конкурсной комиссии.

Кроме того, Советом в ходе принятия решения рассматривались и учитывались жалобы граждан, поступившие в отношении действующих судей, участвующих в конкурсах.

Для изучения мнения адвокатского сообщества списки лиц, участвующих в конкурсах, направлялись в коллегии адвокатов.

Согласно закону, участвующие в конкурсе на судейские должности кандидаты также рассматривались органами судейского сообщества (пленарные заседания областных судов).

Всего в адрес Совета поступило около 700 писем и сообщений, характеризующих кандидатов.