Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев получил должность в ЕЭК

Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев получил новую должность – его назначили членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

С решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 мая 2022 года №3 «О назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии» можно ознакомиться здесь.

Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича членом Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан на оставшийся срок полномочий, определенный при назначении Бекетаева Руслана Бакытжановича, – говорится в документе.

Руслан Бекетаев был назначен новым членом Коллегии (министром по экономике и финансовой политике) ЕЭК от РК с 5 марта 2021 года.

Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области.

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