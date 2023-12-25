Бакытжан Сагинтаев в 2024 году станет новым руководителем ЕЭК
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Новым руководителем Евразийской экономической комиссии с нового года станет Бакытжан Сагинтаев, сообщает Zakon.kz.
Как пишет "Sputnik Казахстан", заявил на Высшем совете ЕАЭС президент России Владимир Путин.
"Хотел бы поприветствовать заступающего с 1 февраля 2024 года на пост главы коллегии господина Сагинтаева - мы его хорошо очень знаем, который уже работал членом ЕЭК и, уверен, энергично и без раскачки примется за свои новые обязанности. Он был и в администрации президента Казахстана, и был председателем правительства, премьер-министром Казахстана", - сказал президент России.
В прошлом году Сагинтаева назначили министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан. Решение было принято на Саммите ЕАЭС.
Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области.
В разное время он занимал должности премьер-министра Казахстана, государственного секретаря, руководителя Администрации президента РК и акима Алматыю
В 2022 году сообщалось, что Сагинтаев стал членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Республики Казахстан.
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