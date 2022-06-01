«Не будите нас»: полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал фото с младенцем

Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов на странице в Instagram опубликовал фотографию с сыном, сообщает Zakon.kz

Спасибо за все пожелания. Прошло две недели. Я до сих пор не могу поверить, что я – папа! Если это сон, не будите нас, – отмечено в подписи к фото профессионального боксера.

Какой сладкий малыш. Tакая нежность с утра. Батыр родился! Поздравляю вас. Пусть растет вам на радость! – умилились пользователи.

19 мая Ниязов поделился с подписчиками радостной новостью – он стал отцом.

Новость по теме Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов впервые стал отцом

Напомним, что уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. Он работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году его признали лучшим полицейским.