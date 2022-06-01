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«Не будите нас»: полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал фото с младенцем

сын, публикация, полицейский из США Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов на странице в Instagram опубликовал фотографию с сыном, сообщает Zakon.kz
Спасибо за все пожелания. Прошло две недели. Я до сих пор не могу поверить, что я – папа! Если это сон, не будите нас, – отмечено в подписи к фото профессионального боксера.

  • Какой сладкий малыш.

  • Tакая нежность с утра.

  • Батыр родился! Поздравляю вас.

  • Пусть растет вам на радость! – умилились пользователи.

19 мая Ниязов поделился с подписчиками радостной новостью – он стал отцом.

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Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов впервые стал отцом

Напомним, что уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. Он работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году его признали лучшим полицейским.

Анастасия Московчук
Ниязов Димаш Казахстан США
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