«Не будите нас»: полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов опубликовал фото с младенцем
Фото: Instagram/dimash.niyazov
Уроженец Казахстана, американский полицейский Димаш Ниязов на странице в Instagram опубликовал фотографию с сыном, сообщает Zakon.kz
Спасибо за все пожелания. Прошло две недели. Я до сих пор не могу поверить, что я – папа! Если это сон, не будите нас, – отмечено в подписи к фото профессионального боксера.
Какой сладкий малыш.
Tакая нежность с утра.
Батыр родился! Поздравляю вас.
Пусть растет вам на радость! – умилились пользователи.
19 мая Ниязов поделился с подписчиками радостной новостью – он стал отцом.
Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов впервые стал отцом
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Напомним, что уроженец Туркестанской области Казахстана Димаш Ниязов уже более тринадцати лет живет в США. Он работает в NYPD (New York Police Department), патрулирует районы Бруклина. В 2017 году его признали лучшим полицейским.
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