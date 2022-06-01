Разрешат ли в Казахстане охоту на сайгаков – ответ Минэкологии

Несмотря на рост численности сайгаков, охота на них пока запрещена, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в кулуарах правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, популяция сайгаков по Казахстану возросла до 1 млн 318 тыс. особей. В прошлом году было 842 тыс. особей.

Задачу, которая ранее стояла по сохранению популяции сайгаков, мы выполнили. Ежегодный прирост – порядка 35-40% к популяции. Оптимальное количество сайгаков согласно результатам биологического обоснования – около 700-800 тыс. особей. Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев

Институт зоологии проводит работу по биологическому обоснованию, чтобы рассмотреть вопрос по изъятию и регулированию численности сайгаков.

Тем не менее вопрос о разрешении на охоту сейчас не стоит. В случае, если наши ученые дадут результаты, выводы о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков, то этот вопрос мы будем выносить на повестку дня. На сегодняшний день данное решение еще не принято, – заявил Сериккали Брекешев.