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Добычу нефти приостановили на Кашагане

нефть Фото: pm.kz
С 1 июня компания NCOC останавливает на ремонт свои производственные объекты на комплексе месторождения Кашаган. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Zakon.kz.
Планово-предупредительный ремонт представляет собой одно из наиболее важных мероприятий и предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, –  говорится в сообщении.

Цель планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган:

  • реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи,

  • обязательные мероприятия и инспекция, установленные нормативными правовыми актами Казахстана,

  • выполнение работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности, а также надежности системы добычи.

Масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней.

Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений. Его извлекаемые запасы составляют от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти.

Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года. 

Ирина Лукичева
Казахстан Кашаган
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