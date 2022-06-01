Добычу нефти приостановили на Кашагане
Фото: pm.kz
С 1 июня компания NCOC останавливает на ремонт свои производственные объекты на комплексе месторождения Кашаган. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Zakon.kz.
Планово-предупредительный ремонт представляет собой одно из наиболее важных мероприятий и предполагает полную остановку производства на короткий период времени один раз в несколько лет для проведения ремонтных работ, – говорится в сообщении.
Цель планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган:
реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи,
обязательные мероприятия и инспекция, установленные нормативными правовыми актами Казахстана,
выполнение работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности, а также надежности системы добычи.
Масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней.
Месторождение Кашаган считается одним из крупнейших нефтяных месторождений. Его извлекаемые запасы составляют от 9 до 13 миллиардов баррелей нефти.
Коммерческая добыча на Кашагане началась осенью 2016 года.
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