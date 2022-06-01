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Боец UFC Паоло Коста ударил медсестру

Пауло Коста, ударил медсестру, UFC Фото: Instagram/borrachinhamma
Бразильская полиция сообщила о задержании средневеса UFC Пауло Косты за нападение на медсестру. По предварительной информации, спортсмен пытался подделать сертификат о вакцинации против COVID-19, устроил скандал с медсестрой и ударил ее локтем по лицу, сообщает Zakon.kz.

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста задержан полицией за инцидент в больнице бразильского города Контагема, передает Globo.

Подозреваемый и потерпевшая доставлены в участок, где были заслушаны их показания, также была запрошена судебно-медицинская экспертиза. Обе стороны дали свое согласие явиться на слушание в Специальный уголовный суд муниципалитета.Полиция Контагема

Потерпевшая выразила заинтересованность в возбуждении уголовного дела против бойца. 20 августа на UFC 278 Пауло Коста планирует провести поединок с Люком Рокхолдом.

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Куандык Шынасилов
Бразилия
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