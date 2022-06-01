Боец UFC Паоло Коста ударил медсестру

Фото: Instagram/borrachinhamma

Бразильская полиция сообщила о задержании средневеса UFC Пауло Косты за нападение на медсестру. По предварительной информации, спортсмен пытался подделать сертификат о вакцинации против COVID-19, устроил скандал с медсестрой и ударил ее локтем по лицу, сообщает Zakon.kz.