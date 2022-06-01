Прекращение осадков и понижение температуры – прогноз погоды на 2 июня
По информации РГП «Казгидромет», только на юге и востоке Казахстана сохранятся дожди с грозами, шквал, град.
По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльными бурями, в северных регионах ночью и утром – туман, на западе, северо-западе на поверхности почвы – заморозки.РГП «Казгидромет»
На севере, западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем – усиление ветра.
На севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, на юге, востоке, в горных районах – усиление ветра.
Днем на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра.
Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.
Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей.
На севере, востоке Северо-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра, в Кызылординской области днем с пыльной бурей.
Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью на севере, западе на поверхности почвы заморозки 2 градуса.
На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра, ночью на востоке – туман.
На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре – усиление ветра.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра.
В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.