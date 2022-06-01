Прекращение осадков и понижение температуры – прогноз погоды на 2 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 июня. Ожидается прекращение осадков и понижение температуры воздуха, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», только на юге и востоке Казахстана сохранятся дожди с грозами, шквал, град.

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе – с пыльными бурями, в северных регионах ночью и утром – туман, на западе, северо-западе на поверхности почвы – заморозки. РГП «Казгидромет»

На севере, западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем – усиление ветра.

На севере, юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидаются град, шквал, на юге, востоке, в горных районах – усиление ветра.

Днем на западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, усиление ветра.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей.

На севере, востоке Северо-Казахстанской, на севере, в центре Кызылординской, днем на северо-востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра, в Кызылординской области днем с пыльной бурей.

Днем на севере Костанайской области ожидается усиление ветра, ночью на севере, западе на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

На юге Павлодарской области ожидается усиление ветра, ночью на востоке – туман.

На севере, юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на севере, юге, в центре – усиление ветра.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, днем на северо-востоке, в горных районах – усиление ветра.

В центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.