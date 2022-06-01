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В Таразе широко отметили День защиты детей

праздник в Таразе Фото: пресс-служба акимата Тараза
1 июня в Таразе прошел Международный день защиты детей. В соответствии с указом президента РК Касым-Жомарта Токаева текущий год объявлен Годом детей.

В связи с этим по поручению акима Ержана Жилкибаева утвержден план празднования, в рамках которого в городе будет организовано около 60 познавательных, спортивных, культурно-массовых мероприятий для детей и подростков. Львиная доля праздничных мероприятий проведена сегодня.

День защиты детей

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Одно из них – праздничный вечер «Жаңа Қазақстан балалар көзімен», который состоялся в Центральном парке им. Т. Рыскулова. Детский праздник посетил глава города Ержан Жилкибаев, который поздравил присутствующих с праздником детства.

Здесь для маленьких гостей была оформлена выставка рисунков и книг. Также ребята посмотрели увлекательный спектакль кукольного театра. Они приняли участие в викторинах и стали обладателями различных призов. На сцене юные дарования радовали присутствующих веселыми песнями и танцами.

День защиты детей

Фото: пресс-служба акимата Тараза

На фестивале, в котором приняли участие около 5000 детей, были организованы различные игры и представлены сказочные персонажи. В отведенных зонах парка организованы тематические площадки для детей. Так, на площадке «Бақытты балалақ шақ» были проведены мастер-классы по изготовлению украшений, технике «Аквагрим», «Джут», «Михенди».

Чтобы поднять настроение гостям, в парке были установлены площадки с самокатами, велосипедами. Кроме того, на площадке «Көбелектер әлемі» дети познакомились с различными видами бабочек, побывали на мастер-классе по оригами и аквагриму. Также ребята успели поиграть и в такие национальные игры, как асык ату и перетягивание каната.

День защиты детей

Фото: пресс-служба акимата Тараза

После просмотра праздничной программы, подарившей гостям отличное настроение, каждый юный житель областного центра смог полакомиться мороженым.

Во Дворце школьников также были организованы праздничные мероприятия «Бақытты балалар – бейбіт елдің тірегі». Юных гостей встречали сказочные персонажи, приглашая поиграть в интересные игры и рисовать акварельными красками. Особую радость ребятам подарили концертная программа, кукольный театр и шоу мыльных пузырей.

Культурно-массовые мероприятия продолжились в 11 территориальных округах областного центра. В отдаленных территориях города, в дворовых клубах массивов «Кумшагал», «Чолдала» дети всех возрастов приняли участие в соревнованиях по таким национальным играм, как асык ату, лянга и перетягивание каната.

День защиты детей

Фото: пресс-служба акимата Тараза

Для любителей сказок в Казахском драматическом театре им. А. Токпанова показали спектакль «Айболит пен қарақшы». В кинотеатре «Пиксель» был организован бесплатный показ мультфильмов для детей. Праздник продолжился в парке «Жеңіс». Здесь гостей радовали песнями, игрой на музыкальных инструментах и театрализованным представлением.

В организацию праздника свою лепту внесла творческая молодежь областного центра. Таким образом дети Тараза отпраздновали один из самых счастливых праздников лета.

Анастасия Московчук
Тараз
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