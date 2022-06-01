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Токаев об обнулении президентского срока: Таких намерений не было и не будет

РК, президент, сроки, обнуление, Токаев Фото: akorda.kz
Намерений обнулить президентский срок не было и не будет, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает Zakon.kz.
В Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований.Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана подчеркнул, что «к референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе и за рубежом тоже».

Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе президента.Касым-Жомарт Токаев

Также глава государства рассказал, собирается ли он обнулить президентский срок.

Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет.Касым-Жомарт Токаев

По его словам, «представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию».

Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов.Касым-Жомарт Токаев

Напомним, 31 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы.

Динара Халдарова
Референдум в Казахстане НАН РК Токаев Касым-Жомарт Алматы
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