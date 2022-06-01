Токаев об обнулении президентского срока: Таких намерений не было и не будет

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Намерений обнулить президентский срок не было и не будет, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает Zakon.kz.