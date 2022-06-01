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Коннор Макдэвид улучшил рекорд XXI века в истории НХЛ

Хоккей Рекорд НХЛ Фото: Instagram/mcdavid97
25-летний канадский форвард клуба «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид – первый хоккеист за последние 26 лет, который сумел набрать более 150 очков за сезон, включая игры регулярного сезона и плей-офф, сообщает Zakon.kz.

Этого успеха канадец добился в первом матче финала Западной конференции, когда его коллектив проиграл «Колорадо» – 6:8. Макдэвид, который является капитаном «Эдмонтона», набрал 3 (1+2) балла в этом поединке. Сейчас в активе Коннора 152 (52+100) очка в 93 матчах. Он улучшил рекорд XXI века, который до этого принадлежал Евгению Малкину из «Питтсбурга» (2008/09, 149 очков). 

Теперь Макдэвид в списке бомбардиров «+150 очков» занимает пятое место.

Перед ним расположились Джо Сакик («Колорадо», 154), Яромир Ягр («Питтсбург», 172), Марио Лемье («Питтсбург», 188 очков) и главный снайпер лиги Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1984/85, 255).

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Куандык Шынасилов
NHL
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