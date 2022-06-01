Семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты из фонда «Қазақстан халқына»
Фото: Zakon.kz
Глава Фонда Болат Жамишев на брифинге в СЦК сообщил, что семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты от «Қазақстан халқына», передает корреспондент Zakon.kz.
Расследование январских событий еще продолжается, но некоторым семьям выплатили компенсации за смерть близких, признанных случайными жертвами. Мы получили список из 19 человек, связались со всеми, оказали помощь. Председатель Общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев
Он также сообщил, что распределительный совет принял решение, что выплачивать средства будут лишь случайным жертвам январских событий.
К нам поступают запросы от граждан и от родственников погибших. Мы всю информацию от организаций, омбудсменов отправляем в компетентные органы и ждем обратную реакцию. В течение мая мы информацию из компетентных органов о таких людях не получали. Но я полагаю, по мере того, как завершатся следственные действия, такие списки мы получим. Болат Жамишев
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