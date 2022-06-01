Семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты из фонда «Қазақстан халқына»

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Глава Фонда Болат Жамишев на брифинге в СЦК сообщил, что семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты от «Қазақстан халқына», передает корреспондент Zakon.kz.