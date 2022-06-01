Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателями Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz (архивное фото, февраль 2020)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с основателями компании Kaspi.kz Вячеславом Кимом и Михаилом Ломтадзе.
На встрече с руководителями Kaspi.kz глава государства заслушал информацию о текущей деятельности, а также о перспективах дальнейшего развития международно признанной финтех-компании.
Стоит отметить, что встреча состоялась в Алматы.
Ранее сообщалось, что 31 мая Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Алматы.
0
Показать комментарии