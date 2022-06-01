Январские беспорядки: по Алматы ущерб составил 98 млрд тенге
Елдос Килымжанов напомнил, что погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.
Наиболее серьезные факты насилия, разрушений, сопротивлений представителям власти зафиксированы, по его словам, в Алматы.
В результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1592 субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге. Погибли 9 сотрудников силовых ведомств и 2260 получили ранения. Перечисленные действия преступников по закону квалифицируются как акты терроризма. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов
Всего в Алматы, по его данным, по всем преступлениям, совершенным в период январских событий, следственными органами расследуются 1066 уголовных дел, в том числе пять дел по массовым беспорядкам, пять – по актам терроризма. С санкции суда содержится под стражей 205 подозреваемых.
По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в преступлениях. Елдос Килымжанов
Он также привел хронологию событий тех дней. Так, по словам Елдоса Килымжанова, 4 января в промежутке времени с 18:00 до 20:00 граждане собирались в двух крупных локациях: в западной части – возле спорткомплекса «Алматы-Арена» и восточной части – возле стадиона «Халык-Арена».
Данные места удобны с точки зрения логистики для пребывания граждан из отдельных районов Алматы и заезда из Алматинской области. В 21:00 две организованные массы людей одновременно стали двигаться в сторону акимата города. Двигаясь по крупным улицам – Абая, Толе би, они собрали значительное количество людей по ходу движения и вооружились арматурой, палками, камнями. Через WhatsApp и Telegram координировался сбор и передвижение толпы. За считанные часы число участников одного мессенджера увеличилось со 140 до 5500. В результате около полуночи на центральную площадь перед акиматом из указанных выше точек города прибыли десятки тысяч человек. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов
Спикер отметил, что в это время «бушующая» толпа людей уже стала громить и совершать поджоги расположенных на площади зданий, имущества, в том числе припаркованных автомобилей.
Участники погромов, добавил представитель Генпрокуратуры, нападали на сотрудников полиции, военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках и совершали мародерство, а также целенаправленно совершали ограбление оружейных магазинов. Позже, заявил спикер, они с помощью украденного оружия уничтожали камеры видеонаблюдения.
В целом, по Алматы уничтожено 587 камер, из них 283 – Центра оперативного управления и 304 – комплекса «Сергек». Выведены из строя коммутационные шкафы с оптическими линиями связи. Отдельные группы в количестве до тысячи человек для того, чтобы посеять панику, страх среди населения, целенаправленно захватывали здания акимата, резиденции президента, как символы государственной власти и центр оперативного управления жизнедеятельностью города. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка преступниками совершены нападения на здания органов полиции. Целью нападения также было завладение арсеналом с оружием, боеприпасами и защитным снаряжением.Елдос Кылимжанов