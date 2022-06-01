Январские беспорядки: по Алматы ущерб составил 98 млрд тенге

Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz

Елдос Килымжанов напомнил, что погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

Наиболее серьезные факты насилия, разрушений, сопротивлений представителям власти зафиксированы, по его словам, в Алматы.

В результате погромов, поджогов зданий и вооруженных нападений по Алматы ущерб составил 98 млрд тенге, в том числе 1592 субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге. Погибли 9 сотрудников силовых ведомств и 2260 получили ранения. Перечисленные действия преступников по закону квалифицируются как акты терроризма. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов

Всего в Алматы, по его данным, по всем преступлениям, совершенным в период январских событий, следственными органами расследуются 1066 уголовных дел, в том числе пять дел по массовым беспорядкам, пять – по актам терроризма. С санкции суда содержится под стражей 205 подозреваемых.

По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в преступлениях. Елдос Килымжанов

Он также привел хронологию событий тех дней. Так, по словам Елдоса Килымжанова, 4 января в промежутке времени с 18:00 до 20:00 граждане собирались в двух крупных локациях: в западной части – возле спорткомплекса «Алматы-Арена» и восточной части – возле стадиона «Халык-Арена».

Данные места удобны с точки зрения логистики для пребывания граждан из отдельных районов Алматы и заезда из Алматинской области. В 21:00 две организованные массы людей одновременно стали двигаться в сторону акимата города. Двигаясь по крупным улицам – Абая, Толе би, они собрали значительное количество людей по ходу движения и вооружились арматурой, палками, камнями. Через WhatsApp и Telegram координировался сбор и передвижение толпы. За считанные часы число участников одного мессенджера увеличилось со 140 до 5500. В результате около полуночи на центральную площадь перед акиматом из указанных выше точек города прибыли десятки тысяч человек. Заместитель начальника 1-Службы Елдос Килымжанов

Спикер отметил, что в это время «бушующая» толпа людей уже стала громить и совершать поджоги расположенных на площади зданий, имущества, в том числе припаркованных автомобилей.

Участники погромов, добавил представитель Генпрокуратуры, нападали на сотрудников полиции, военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках и совершали мародерство, а также целенаправленно совершали ограбление оружейных магазинов. Позже, заявил спикер, они с помощью украденного оружия уничтожали камеры видеонаблюдения.