Пользователи WhatsApp смогут редактировать отправленные сообщения

В мессенджере WhatsApp появится еще одна функция. С помощью нее пользователи смогут редактировать отправленные сообщения, передает Zakon.kz.

Специалисты WABetaInfo не исключают: пользователи мессенджера смогут видеть историю исправлений.

WhatsApp снова разрабатывает кнопку редактирования для текстовых сообщений. Ожидается, что новая функция появится как в версии мессенджера для компьютеров, так и в версиях WhatsApp для устройств под управлением Android и iOS.

О сроках введения новой функции пока не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что мессенджер WhatsApp изменит правила обращения с конфиденциальными сообщениями. Пользователям мессенджера разрешат сохранять исчезающие сообщения.